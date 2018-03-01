Украина за последние годы упустила 5 миллиардов – Еврокомиссия

Также в ЕК заявили, что новая программа помощи ЕС для Украины в размере 1 млрд евро может быть утверждена в случае продолжения сотрудничества страны с МВФ.

В Еврокомиссии заявили, что возможности ЕС по финансовой помощи Украине превышают возможности Украины освоить эти средства.

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Об этом на 14-й инвестиционной конференции, организованной инвесткомпанией Dragon Capital, заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Катерина Матернова, сообщает "Европейская правда".

"Значительное число проектов, на которые были выделены средства ЕС, так и не были реализованы в Украине. Возможно, не все эти проекты были идеальными, возможно, архитектура части из них оставляла желать лучшего, но сам этот факт впечатляет. За последние годы Украина не смогла получить 5 млрд (отметим, что во время выступления не была указана валюта, но, вероятно, речь идет о евро. - ред.), которые готовы были предоставить ей западные доноры", - заявила она.

"Вообще такая проблема характерна для нашего сотрудничества с Сомали и другими африканскими странами, но также и для Украины, Молдовы и Грузии. И это проблема, на которую мы не можем закрывать глаза", - добавила она.

Ранее Матернова заявила, что новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины в размере 1 млрд евро может быть утверждена в случае продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году ЕС предложил Украине пакет макрофинансовой возвратной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина получила 1,2 млрд евро.

Выделение следующего кредитного транша было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. Соответствующие меры так и не были предприняты, и Украина не смогла получить последний транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

В декабре прошлого года президент Петр Порошенко заявил о переговорах с ЕС о новой программе макрофинансовой помощи.

28 февраля источник УНИАН в Европейской комиссии сообщил, что состоялось только обсуждение предложений о предоставлении Украине новой программы макрофинансовой помощи, формального утверждения пока нет.