Президент подписал закон о создании и ведении кредитного реестра НБУ

Закон предусматривает обязанность банков и Фонда гарантирования вкладов предоставлять НБУ информацию о должниках.

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины.

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Как сообщается на сайте парламента, Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков" подписан президентом 1 марта.

По информации НБУ, закон предусматривает обязанность банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц предоставлять регулятору информацию о должниках и ее регулярное обновление, при этом клиент будет получать уведомление о предоставлении его информации в кредитный реестр.

Национальный банк, в свою очередь, будет использовать полученную информацию для целей финансовой стабильности, способствовать управлению банками кредитным риском и предоставлять банкам информацию из реестра.

Также закон предусматривает право должника получить доступ к информации о себе в кредитном реестре НБУ и требовать корректировки этой информации в случае несогласия с ее содержанием.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 февраля приняла закон о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины.

Создание кредитного реестра НБУ является обязательством Украины в рамках меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом и условием получения третьего транша макрофинансовой помощи Европейского Союза.

В конце сентября 2017 года Национальный банк в рамках подготовки к запуску кредитного реестра постановлением №94 изменил формы статистической отчетности банков о кредитовании, обязав банки подавать отчетность по новой форме в тестовом режиме с 1 октября.