СНБО поддержал продление санкций против "российских банков"

Действие ограничительных мер в отношении банков с российским капиталом заканчивалось в марте 2018 года.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины относительно продления действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года.

Читайте такжеРада обратилась к миру с просьбой осудить "выборы Путина" в Крыму и наложить новые санкции на РФОб этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины предложил продлить введенные санкции в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков еще на год.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта 2017 года своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений. Регулятор ожидал, что указанные банки купит новый инвестор либо они постепенно свернут деятельность в Украине.

В декабре 2017 года Sberbank Europe AG (дочерняя компания «Сбербанка России») завершила сделку по продаже контрольного пакета акций (99,9230%) украинского «ВиЭс Банка» группе «ТАС», принадлежащей бизнесмену Сергею Тигипко. Остальные структуры остаются в собственности российских государственных банков.