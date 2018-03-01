"Это не финдепартамент шоколадной фабрики": британский экономист прокомментировал назначение главы НБУ

19:21, 01 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Утверждение в должности нового главы НБУ было среди рекомендаций МВФ.

"Мы приветствовали представление президентом кандидатуры на должность председателя НБУ и рассчитываем на утверждение парламентом в ближайшее время соответствующего решения", - заявил накануне голосования постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Порошенко должен осознать, что НБУ является важным учреждением и не стоит на уровне финансового департамента его шоколадной фабрики. Это – важный вопрос для Украины. Смолий хорошо справляется в качестве и.о. головы, сделайте его должность постоянной", - призывает экономист.

Как сообщал УНИАН, вопрос увольнения с должности председателя НБУ Валерии Гонтаревой и назначение на эту должность Якова Смолия, который с 11 мая 2017 года исполняет обязанности председателя НБУ, был включен в сегодняшнюю повестку дня Верховной Рады. Впрочем, председатель парламента Андрей Парубий, открывая пленарное заседание, сообщил, что депутаты продолжают консультации по этому вопросу.

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Теги: #Смолий#глава НБУ