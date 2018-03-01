"Это не финдепартамент шоколадной фабрики": британский экономист прокомментировал назначение главы НБУ

Порошенко должен осознать, что НБУ является важным учреждением и не стоит на уровне финансового департамента его шоколадной фабрики, отметил экономист.

Отложения Верховной Радой голосования по утверждению председателя Национального банка Украины (НБУ) вредит как самому финансовому учреждению, так и стране в целом. Об этом заявил британский экономист Тимоти Эш.Читайте такжеДепутаты сегодня не будут голосовать за отставку Гонтаревой и назначение нового главы НБУ "Рада отложила голосование по утверждению нового главы НБУ до середины марта. Это смехотворно. Это вредит доверию НБУ и стране. Какая страна в мире год не имеет председателя центробанка?". Об этом написал в "Твиттере" британский экономист Тимоти Эш в ответ на сообщения в прессе о том, что Верховная Рада отложит голосование относительно нового главы НБУ, которое было запланировано на 1 марта.

Утверждение в должности нового главы НБУ было среди рекомендаций МВФ.

"Мы приветствовали представление президентом кандидатуры на должность председателя НБУ и рассчитываем на утверждение парламентом в ближайшее время соответствующего решения", - заявил накануне голосования постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Порошенко должен осознать, что НБУ является важным учреждением и не стоит на уровне финансового департамента его шоколадной фабрики. Это – важный вопрос для Украины. Смолий хорошо справляется в качестве и.о. головы, сделайте его должность постоянной", - призывает экономист.

Poroshenko need to realise that the NBU is an important institution and not on the same level as the finance department of his chocolate factory. This is important stuff for Ukraine. Smoliy has done a decent job as acting Governor, make his position permanent https://t.co/lCyf8Tnfte — Timothy Ash (@tashecon) 1 березня 2018 р.

Как сообщал УНИАН, вопрос увольнения с должности председателя НБУ Валерии Гонтаревой и назначение на эту должность Якова Смолия, который с 11 мая 2017 года исполняет обязанности председателя НБУ, был включен в сегодняшнюю повестку дня Верховной Рады. Впрочем, председатель парламента Андрей Парубий, открывая пленарное заседание, сообщил, что депутаты продолжают консультации по этому вопросу.