Смолий заявил, что назначение главы Нацбанка не связано с программой МВФ

Но международные партнеры регулярно озвучивают свое желание, чтобы этот вопрос был решен в ближайшее время, отметил он.

Назначение главы Национального банка Украины не связано с действующей программой Международного валютного фонда.

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Об этом заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

«Назначение главы Национального банка никак не связано с программой МВФ», - сказал он.

В то же время, как отметил Смолий, международные партнеры регулярно озвучивают свое желание, чтобы этот вопрос был решен в ближайшее время.

Вопрос увольнения с занимаемой должности главы Национального банка Валерии Гонтаревой и назначения на этот пост Якова Смолия, с 11 мая 2017 года исполняющего обязанности главы НБУ, был включен в сегодняшнюю повестку дня Верховной Рады.

В то же время, глава парламента Андрей Парубий, открывая сессионное заседание Верховной Рады, сообщил, что депутаты продолжают консультации по этому вопросу.

Президент Петр Порошенко 18 января подал в парламент, как того требует Конституция, предложение уволить с поста главы Национального банка Гонтареву и назначить на ее место Смолия. Соответствующие проекты постановлений одобрены Комитетом Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

В поддержку кандидатуры Смолия уже выступили парламентские фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». Также в его поддержку высказались члены правления и Совета НБУ, представители бизнес-сообщества, включая Независимую ассоциацию банков Украины и Американскую торговую палату.

Действующая глава НБУ, которая после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск, по требованиям законодательства до увольнения должна отчитаться перед Верховной Радой. Сегодня, 1 марта, Гонтарева в очередной раз подтвердила свою готовность выступить перед парламентариями.