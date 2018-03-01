Суд признал недействительной передачу активов «Дельта Банка» почти на 4 миллиарда ГИУ

Договор был заключен банком накануне признания его неплатежеспособным вопреки требованиям законодательства и установленным ограничениям.

Судебные решения о признании недействительными трех договоров залога и уступки права требования между ликвидируемым в настоящее время «Дельта Банком» и Государственным ипотечным учреждением на общую сумму 3,8 млрд грн вступили в законную силу.

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Как сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, последнее решение Киевского апелляционного хозяйственного суда от 20 февраля этого года оставило без удовлетворения апелляционную жалобу ГИУ, полностью согласившись с решением суда первой инстанции о признании недействительным договора залога имущественных прав и прекращении обременения активов.

«Суд установил, что указанный договор был заключен «Дельта Банком» накануне признания его неплатежеспособным вопреки требованиям законодательства, а также ограничениям, введенным в период проблемности банка», - отмечается в сообщении.

Фонд подчеркнул, что это судебное решение подтвердило принадлежность банку имущественных прав по кредитам стоимостью свыше 1,2 млрд грн и дает право выставить их на продажу, чтобы погасить требования кредиторов в соответствии с очередностью.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%.

Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация, а с 8 октября 2015 года Фонд гарантирования приступил к ликвидации финучреждения.