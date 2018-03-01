В Нацбанке назвали размер международных резервов Украины

За февраль резервы сократились на 0,4% и составляют 18,5 млрд долл.

Международные резервы Украины на сегодня составляют 18,5 млрд долл., сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Олег Чурий в ходе брифинга.

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«Резервы на сегодня составляют приблизительно 18,5 миллиарда долларов с учетом интервенций Национального банка», - сказал он.

По словам Чурия, в последнее время регулятор проводит интервенции по покупке валюты практически ежедневно.

С учетом обнародованного регулятором уточненного показателя международных резервов на 1 февраля 2018 года на уровне 18,580 млрд долл., за февраль резервы сократились на 0,4%.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 февраля 2018 года составили 18,580 млрд долл., что на 228 млн долл., или на 1,2%, ниже показателя на 1 января.

В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 млрд долл. Национальный банк прогнозирует рост международных резервов Украины на конец 2018 года до 20,5 млрд долл.