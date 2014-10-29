НБУ сегодня продал банкам почти $87 млн по курсу 12,95 грн
В результате торгов было удовлетворено 100% спроса банков на американскую валюту.
Национальный банк Украины сегодня, 29 октября, провел очередную интервенцию по продаже валюты по единому курсу для подкрепления касс банков, сообщается на сайте регулятора.
По информации НБУ, в результате торгов было удовлетворено 100% спроса банков на сумму 86,84 млн долл. США по курсу 12,95 грн/долл.
Напомним, вчера, 28 октября, Нацбанк анонсировал проведение очередных интервенций на валютном рынке, в том числе 29 октября для подкрепления касс банков до 100 млн долл., 31 октября - для удовлетворения потребностей клиентов банков до 200 млн долл.
Для участия в интервенциях банки могут подавать по одной заявке в пределах 20% заявленного объема интервенции для подкрепления касс банков, в пределах 10% - для удовлетворения потребностей клиентов.
Читайте такжеНБУ начнет печатать деньги с подписью Гонтаревой 1 декабряКак сообщал УНИАН, в ходе последней интервенции для подкрепления касс банков 22 октября регулятор продал банкам 99,77 млн долл. по фиксированному курсу 12,95 грн/долл.
Руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл., после чего котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживались в пределах 12,95/13,40 грн/долл.
Вчера, 28 октября, к середине торгов котировки гривни сдвинулись в сторону снижения и к закрытию торгов достигли уровня 12,98/13,50 грн/долл., что, по мнению экспертов, вызвано завершением парламентских выборов и ожиданиями возможного изменения политики Национального банка на валютном рынке.