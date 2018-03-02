Госбюджет с начала года недополучил почти 6% доходов

09:04, 02 марта 2018
Финансы
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фото УНИАН

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета сократились на 0,5%.

Также сообщается, что местные бюджеты в январе-феврале получили 34,297 миллиарда гривень доходов, что на 1,8% выше плана и на 18,3% - показателя за аналогичный период предыдущего года.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита госбюджета на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.

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Теги: #госбюджет Украины#госбюджет-2018#доходы госбюджета