Госбюджет с начала года недополучил почти 6% доходов

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, доходы госбюджета сократились на 0,5%.

Государственный бюджет Украины в январе-феврале 2018 года получил 111,458 миллиарда гривень доходов, что на 5,8% ниже планового показателя на этот период.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета сократились на 0,5%.

Также сообщается, что местные бюджеты в январе-феврале получили 34,297 миллиарда гривень доходов, что на 1,8% выше плана и на 18,3% - показателя за аналогичный период предыдущего года.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита госбюджета на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.