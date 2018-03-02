НБУ в феврале пополнил резервы на межбанке почти на $400 миллионов

Продолжить пополнение резервов на межбанковском рынке Нацбанку позволило то, что обменный курс гривни к доллару США укрепился - на 3,8% в феврале и 4% с начала года.

Национальный банк Украины в феврале пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 397 миллионов долларов.

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Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль, опубликованном на сайте регулятора.

По информации НБУ, рост доходности гривневых облигаций внутреннего госзайма способствовал повышению спроса на эти бумаги среди нерезидентов, что усилило приток капитала от них. Вместе с ростом поступлений валютной выручки от экспортеров на фоне сохранения благоприятной конъюнктуры на мировых рынках это положительно повлияло на предложение валюты на межбанковском рынке.

Как следствие, обменный курс гривни к доллару США укрепился на 3,8% в феврале и 4% с начала года, что и позволило НБУ продолжить пополнение резервов на межбанковском рынке.

Ранее в НБУ сообщили, международные резервы Украины на начало марта составляют 18,5 миллиарда долларов, то есть, с учетом обнародованного регулятором уточненного показателя на 1 февраля на уровне 18,580 миллиарда долларов ниже за февраль резервы сократились на 0,4%.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 февраля 2018 года составили 18,580 миллиарда долларов, что на 228 миллионов долларов, или на 1,2%, ниже показателя на 1 января.

В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 млрд долл. Национальный банк прогнозирует рост международных резервов Украины на конец 2018 года до 20,5 миллиарда долларов.