Экс-руководство "Финростбанка" вывело из него миллиард гривень

В течение 2012-2014 годов должностные лица банка провели ряд кредитных операций со связанными и подставными компаниями.

Действия бывшего руководства ликвидируемого в настоящее время "Финростбанка" привели к критическому ухудшению финансового состояния банка и выводу из него активов на 1 миллиард гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда со ссылкой на результаты анализа, проведенного ликвидатором банка.

По информации Фонда, в течение 2012-2014 годов должностные лица банка провели ряд кредитных операций со связанными и подставными компаниями, а также проводили финансовые махинации на торговой площадке Saxo Bank (Дания) и дробление вкладов юридических лиц накануне признания банка неплатежеспособным вопреки запрету Национального банка на увеличение депозитного портфеля.

Согласно независимой оценке, стоимость активов банка оказалась в 13,4 раза ниже их балансовой стоимости на уровне 1,64 миллиарда гривень.

При этом на 1 февраля Фонд выплатил вкладчикам банка 494,7 миллиона гривень гарантированного возмещения, а общая сумма подтвержденных требований кредиторов составляет 675,9 миллиона гривень, из которых банком погашено только 0,6% требований третьей очереди.

Также сообщается, что по всем фактам выявленных злоупотреблений Фонд подал в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении уголовных преступлений.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию "Финростбанка" 16 октября 2014 года на основании решения Национального банка об отзыве лицензии. С 16 июля 2014 года в банке работала временная администрация.

"Финростбанк" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. Основным акционером банка был Александр Бондарев с долей 50% капитала банка.