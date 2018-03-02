Силовики занимаются "творчеством" для обхода закона "маски-шоу стоп" - Минюст

Министр юстиции сообщил, что правительство в марте направит в парламент инициативу по усилению норм закона "маски-шоу стоп".

Правоохранительные органы занимаются "творчеством" для обхода норм закона "маски-шоу стоп", защищающего бизнес от неправомерного давления и необоснованных обысков.

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Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, выступая сегодня в Верховной Раде.

"Мы, как украинское правительство, фиксируем, что некоторые правоохранительные органы занимаются "творчеством", чтобы обходить закон и дальше продолжать давить на бизнес", - сказал он.

По словам главы Минюста, некоторые правоохранительные обходят запрет на повторное открытие уголовных дел по той же фабуле, буквально изменяя несколько слов.

"Заменяют "директор предприятия" на "директор предприятия и бухгалтер, и суд говорит, что это другая фабула", - подчеркнул Петренко.

Министр юстиции сообщил, что правительство в марте направит в парламент инициативу по усилению норм закона "маски-шоу стоп".