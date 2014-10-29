Более 50 стран мира ради борьбы с офшорами договорились об отмене банковской тайны

На состоявшемся в Берлине 28 и 29 октября 7-м Глобальном форуме по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях представители 51 страны подписали соглашение, предусматривающее ежегодный автоматический обмен данными о счетах нерезидентов.

Как сообщает DW, в первый раз такой обмен состоится в сентябре 2017 года по итогам 2016 фискального года.

"Банковская тайна в своей прежней форме изжила себя. Она больше не вписывается в эпоху, когда граждане, нажав кнопку в интернете, могут перемещать свои деньги по всему миру", - провозгласил хозяин конференции, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. Он уверяет, что с введением нового механизма уклонение от налогов станет намного труднее.

"Это гигантский шаг к тому, чтобы налоговые оазисы перестали существовать", - отметил в беседе с DW Ахим Просс, возглавляющий отдел налоговой политики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Новый стандарт ОЭСР обязывает государства запрашивать у местных банков информацию о счетах нерезидентов и автоматически переправлять ее в налоговые органы тех государств, в которых эти иностранцы проживают, соблюдая при этом, естественно, законы о защите личных данных. Передаче подлежит, прежде всего, имя и налоговый номер владельца счета, а также информация, касающаяся получаемого на вклады процентного дохода, дивидендов, доходов от продажи активов и определенных видов страховок. Предоставлять такую информацию обязаны не только банки, но и всякого рода финансовые компании, инвестиционные фонды и трасты, занимающиеся доверительным управлением капитала.

Читайте такжеРада приняла закон о противодействии выводу средств в офшорыБерлинское соглашение об автоматическом обмене информацией подписали все страны ЕС, включая Люксембург, который всячески стремится избавиться от имиджа налогового оазиса, а также, к примеру, такой европейский офшор, как Лихтенштейн. В то же время некоторые страны, формально не присоединившиеся к соглашению, готовы, тем не менее, выполнять его положения.

Это, прежде всего, США, принявшие в 2010 году "Закон о налогообложении иностранных счетов" (FATCA), концепция которого в значительной мере легла в основу нового стандарта ОЭСР, а также Китай и Швейцария. Всего же, по данным министерства финансов Германии, в автоматическом обмене налоговой информацией готовы участвовать почти шесть десятков стран.

Это, в частности, Израиль и Исландия, Турция и Саудовская Аравия, Сингапур и Япония, Аргентина, Бразилия и Колумбия, Южная Африка, Австралия и Новая Зеландия. А также практически все специализирующиеся на финансовых услугах владения Британской короны, включая Гернси, Джерси, Мэн, Бермудские и Каймановы острова.