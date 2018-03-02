Кандидат на должность главы НБУ продолжит политику Гонтаревой - нардеп (видео)
12:18, 02 марта 2018Финансы
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Депутат Соболев выступает против назначения Смолия на эту должность.
Валерия Гонтарева / REUTERS
Кандидат на должность председателя Национального банка Украины Яков Смолий будет продолжать политику Валерии Гонтаревой, которую провожают с поста с большим количеством критики и даже подозрениями в преступлениях.
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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление депутат от "Народного фронта" Сергей Соболев.
По словам депутата, Смолий – хороший специалист, но он сам заявил, что будет продолжать политику Гонтаревой и не собирается делать кадровые изменения в НБУ. Поэтому Соболев выступает против назначения Смолия на эту должность.
Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко готов предложить Раде кандидата на пост председателя Национального банка Украины - первого заместителя председателя НБУ Якова Смолия.
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