Кандидат на должность главы НБУ продолжит политику Гонтаревой - нардеп (видео)

Депутат Соболев выступает против назначения Смолия на эту должность.

Кандидат на должность председателя Национального банка Украины Яков Смолий будет продолжать политику Валерии Гонтаревой, которую провожают с поста с большим количеством критики и даже подозрениями в преступлениях.

Читайте также"Это не финдепартамент шоколадной фабрики": британский экономист прокомментировал назначение главы НБУ

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление депутат от "Народного фронта" Сергей Соболев.

По словам депутата, Смолий – хороший специалист, но он сам заявил, что будет продолжать политику Гонтаревой и не собирается делать кадровые изменения в НБУ. Поэтому Соболев выступает против назначения Смолия на эту должность.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко готов предложить Раде кандидата на пост председателя Национального банка Украины - первого заместителя председателя НБУ Якова Смолия.