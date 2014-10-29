Обвал российского рубля привел к экономическому спаду в странах Центральной Азии

В Кыргызстане за год цены выросли на 25%, а экономика сокращается из-за падения валюты России, пишет Зеркало недели со ссылкой на The Guardian.

Так, в Бишкеке пенсионерка Юпаркуль Карасейитова больше не может позволить себе мясо. На местном базаре в столице Кыргызстана говядина только за последние 6 недель подорожала на 9%.

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"Она не одна. Мясник Айгюль Шалкпикова говорит, что за последний месяц она продала на 40% меньше мяса, чем обычно", - говорится в статье.

Из-за зависимости стран Центральной Азии от денег, которые трудовые мигранты передают из России, местные валюты обвалились вслед за российским рублем. С начала года рубль подешевел на 20% по сравнению с долларом. А осенью цена барреля нефти упала до минимума за последние четыре года.

Из-за этого цены на продукты в Бишкеке за последние 12 месяцев выросли на 25%. Киргизские эксперты винят во всем дорогое топливо из России. В настоящее время МВФ прогнозирует, что цены в Кыргызстане вырастут еще на 8,9% в течение следующего года. Напомним, что курс евро в России впервые в истории поднялся до 54 рублей.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия из-за санкций и дешевой нефти может сократить расходы бюджета на 10%.