Почем валюта: в обменниках продолжает дешеветь доллар и евро

Продать доллары можно за 26,50 гривни, евро - за 32,50 гривни.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 2 марта составляет 26,60 гривни, евро - 32,70 гривни.

Читайте такжеЭксперт назвал причины "искусственного" обесценивания гривни

Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,50 гривни, евро - за 32,50 гривни за одну денежную единицу.

В четверг, 1 марта, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах была выше и составляла 26,80 гривни, евро - 33,00 гривни.

Как сообщал УНИАН, для сглаживания курса Нацбанк сегодня купил у банков 17 миллионов долларов.

Средневзвешенный курс аукциона составил 26,5472 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 29 миллионов долларов.