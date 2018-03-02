Нацбанк смягчил ограничения на валютном рынке

Регулятор расширил перечень валютных поступлений бизнеса, не подлежащих обязательной продаже, а также разрешил выплату дивидендов в пользу иностранных инвесторов за все предыдущие годы.

Национальный банк Украины расширил перечень валютных поступлений бизнеса, освобожденных от требования регулятора по обязательной продаже 50% на межбанковском валютном рынке.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №19, вступающее в силу с 3 марта 2018 года, теперь требование по обязательной продаже 50% поступлений не будет применяться к средствам, полученным компанией-резидентом в форме внешних кредитов или займов для рефинансирования существующего долга перед нерезидентами или уполномоченными банками по другим кредитам или займам.

По оценкам НБУ, это решение облегчит рефинансирование существующих обязательств и дальнейшее привлечение средств на внешних рынках для украинских предприятий-экспортеров.

Также в рамках постановления Нацбанк расширил возможности украинского бизнеса досрочно погашать внешние валютные кредиты и займы, разрешив досрочное погашение в пределах ежемесячного лимита 2 млн долл. для одного резидента-заемщика в пределах одного уполномоченного банка.

Это решение, как отметил НБУ, позволит бизнесу более эффективно управлять собственными долговыми обязательствами перед нерезидентами.

Также Нацбанк разрешил выплату дивидендов в пользу иностранных инвесторов за 2017 год и установил единый лимит на оплату валютных дивидендов за все предыдущие годы в пределах 7 млн долл. в месяц.

Регулятор напомнил, что до сих пор инвесторы могли получать дивиденды за период до 2016 года включительно в пределах 5 млн долл. в месяц для дивидендов за 2014-2016 годы и 2 млн долл. в месяц - за период до 2013 года.

По оценкам НБУ, установленный лимит обеспечит более равномерный спрос на валюту со стороны компаний, желающих оплатить дивиденды иностранным инвесторам, при этом минимизируя влияние выплат на состояние межбанковского валютного рынка.

Нацбанк подчеркнул, что ослабление ограничений будет способствовать улучшению делового и инвестиционного климата Украины и одновременно не приведет к нарушению ценовой и финансовой стабильности в стране.

Справка УНИАН. В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день.