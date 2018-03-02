Еврокомиссия в марте предложит Украине 1 миллиард евро финпомощи - Мингарелли

Условия предоставления новой макрофинансовой помощи еще находятся на стадии рассмотрения.

Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявляет, что Европейская комиссия представит предложение об условиях начала новой макрофинансовой помощи для Украины объемом 1 миллиард евро в первой половине марта.

Читайте такжеУровень неравенства в Украине просто неприемлем - глава Представительства ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

Он подтвердил, что Европейская комиссия готовит внедрение нового пакета макрофинансовой помощи объемом один миллиард евро, который будет разделен на два транша. "Это правда", - сказал посол.

"Это должно составлять около 1 миллиарда евро", - заявил Мингарелли.

Вместе с тем он сказал, что, учитывая тот факт, что Украина не выполнила всех условий в рамках текущей программы макрофинансовой помощи, вопрос об условиях предоставления новой макрофинансовой помощи, находится на стадии рассмотрения.

"Новые условия находятся все еще на стадии рассмотрения. Официальное предложение Европейской комиссии появится в последующие несколько дней, в первой половине марта, и очевидно, что условия, которые не были выполнены, будут приняты во внимание. Я не могу сказать в какой форме. Мы это увидим", - заявил Мингарелли.

При этом он не ответил, будет ли сохранено требование к Украине об отмене запрета на экспорт древесины.

"Понятно, что мы продолжим обсуждать с нашими украинскими партнерами вопрос запрета на экспорт древесины, но я не могу сказать, будет ли снова это условие, так как это обсуждается в Брюсселе", - заявил Мингарелли.