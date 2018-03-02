Дочерний банк российского «ВТБ» в Украине может прекратить банковскую деятельность

14:39, 02 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщается на сайте банка со ссылкой на повестку дня общего собрания акционеров финучреждения, запланированного на 19 марта.

Помимо вопроса о прекращении банковской деятельности, в повестке собрания утверждение плана прекращения банковской деятельности.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение Национального банка о продлении еще на год действия санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк».

Санкции предусматривают запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не касаются расчетов через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже банков.

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Теги: #российские банки#БМ банк