Дочерний банк российского «ВТБ» в Украине может прекратить банковскую деятельность
«БМ Банк» - украинская дочерняя структура российского государственного банка «ВТБ» - может прекратить банковскую деятельность без ликвидации.
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Об этом сообщается на сайте банка со ссылкой на повестку дня общего собрания акционеров финучреждения, запланированного на 19 марта.
Помимо вопроса о прекращении банковской деятельности, в повестке собрания утверждение плана прекращения банковской деятельности.
Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение Национального банка о продлении еще на год действия санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк».
Санкции предусматривают запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не касаются расчетов через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже банков.