Украина уплатила $165 миллионов в пользу МВФ

Всего выплаты по внешним валютным долгам в текущем году составляют 7,4 миллиарда долларов.

Украина уплатила в пользу ключевого кредитора - Международного валютного фонда очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года на 114 миллионов СПЗ (специальные права заимствования), что составляет около 165 миллионов долларов.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

По информации регулятора, следующий платеж в пользу МВФ запланирован на 30 апреля.

Ранее в НБУ сообщали, что в текущем году Украине предстоит выплатить по внешним валютным долгам 7,4 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ с апреля 2014 года реализовывали двухлетнюю программу stand-by объемом 17 миллиардов долларов, в рамках которой наша страна получила два кредитных транша объемом 4,6 миллиарда долларов.

В марте 2015 года МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов, в рамках которой наша страна получила четыре транша на 8,7 миллиарда долларов. Срок программы истекает в марте 2019 года.

Международные резервы Украины на 1 марта 2018 года составили 18,5 миллиарда долларов, что на 0,4% ниже показателя на 1 февраля.

Национальный банк прогнозирует рост международных резервов Украины на конец 2018 года до 20,5 миллиарда долларов.