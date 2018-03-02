Гривня "отвоевала" у доллара еще несколько копеек

Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 26,60/26,64 грн/долл.

В пятницу, 2 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,60/26,64 грн/долл.

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Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару на 3 копейки выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,74/32,79 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,5359 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 620 сделок на сумму 502,74 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2653.5904 (2 марта – 2666.9496)

100 EUR – 3267.1005 (2 марта – 3245.9444)

10 RUR – 4.6832 (2 марта – 4.7258)