Нацсовет реформ рассмотрел законопроект «О валюте»
Национальный совет реформ под председательством президента Петра Порошенко рассмотрел законопроект «О валюте», который будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.
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Как сообщила пресс-служба главы государства, этот проект вводит принцип «разрешено все, что не запрещено» и предусматривает проведение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей, а также упраздняет наказание в форме приостановки внешнеэкономической деятельности.
Отмечается, что президент назвал вопрос реформы валютного регулирования чрезвычайно важным для стимулирования экономики и развития предпринимательства, как и отмену устаревшего декрета Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля».
«Конечная же цель - улучшение условий для инвесторов, привлечение инвестиций, новые рабочие места, новые поступления в государственный бюджет, поступление валюты в страну, укрепление национальной валюты. И главное - рост доходов украинцев», - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины разработал законопроект о валюте, призванный обеспечить качественное регулирование валютного рынка. Принятие закона позволит либерализировать рынок, отменив валютные ограничения для бизнеса.