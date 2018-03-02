Нацсовет реформ рассмотрел законопроект «О валюте»

Проект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Национальный совет реформ под председательством президента Петра Порошенко рассмотрел законопроект «О валюте», который будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

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Как сообщила пресс-служба главы государства, этот проект вводит принцип «разрешено все, что не запрещено» и предусматривает проведение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей, а также упраздняет наказание в форме приостановки внешнеэкономической деятельности.

Отмечается, что президент назвал вопрос реформы валютного регулирования чрезвычайно важным для стимулирования экономики и развития предпринимательства, как и отмену устаревшего декрета Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля».

«Конечная же цель - улучшение условий для инвесторов, привлечение инвестиций, новые рабочие места, новые поступления в государственный бюджет, поступление валюты в страну, укрепление национальной валюты. И главное - рост доходов украинцев», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины разработал законопроект о валюте, призванный обеспечить качественное регулирование валютного рынка. Принятие закона позволит либерализировать рынок, отменив валютные ограничения для бизнеса.