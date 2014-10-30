В России даже ночью штормило валютный рынок на фоне заявления ФРС США

Ночью российский валютный рынок штормило. Доллар взлетел выше 43 руб./$1, евро – 54,6 руб./евро, передает Gazeta.ru.

Накануне американский регулятор окончательно решил свернуть стимулирующую программу, что укрепило популярность доллара. Он подорожал относительно всех ведущих мировых валют.

ФРС завершила свою самую масштабную программу стимулирования рынка – третье или, как его еще называли, бесконечное «количественное смягчение».

Читайте такжеРубль из-за санкций упал до самого низкого со времен дефолта России уровня«Комитет полагает, что базовая мощь экономики достаточно велика, чтобы поддержать продолжающееся улучшение условий на рынке труда. Соответственно, комитет принял решение о завершении программы покупки активов в этом месяце», - говорится в заключении по итогам заседания.

Третье «количественное смягчение» стартовало в сентябре 2012 года. Поначалу программа предусматривала выкуп облигаций на $40 млрд в месяц и не имела ни определенных сроков, ни ограничения по конечному объему закупок в отличие от предыдущих раундов, за что получила прозвище «бесконечное количественное смягчение».

Позже, в декабре, объемы выкупа были увеличены более чем вдвое, до $85 млрд, за счет скупки на баланс ФРС госбумаг США. Завершить «бесконечное количественное смягчение» регулятор пытается с середины 2013 года, когда ФРС предложила полностью закрыть программу к середине 2014 года. Первое решение о сокращении объема ежемесячного выкупа ценных бумаг по QE3 на $10 млрд было принято в декабре 2013 года.

В общей сложности на все три «смягчения» поддержку рынка с 2008 года США потратили $3 трлн.

Ставка рефинансирования ФРС оставлена без изменений – на минимальном уровне 0-0,25% годовых. Ее регулятор все так же обещает оставить на низком уровне еще «существенное» время.

Экономисты, как показали опросы, и не ждали повышения ставки – большинство прогнозируют первое повышение только в середине 2015 года. Тем не менее, ставшее фактом решение отказаться от вливаний в экономику дало толчок курсу доллара, который укрепился относительно ведущих мировых валют (как показывает индекс The Bloomberg Dollar Spot Index) до максимума последних двух недель. Индексы акций, напротив, снизились: Dow Jones Industrial Average опустился на 0,18%; индекс, включающий высокотехнологичные компании, NASDAQ – на 0,33%; индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,14%.

В России, впрочем, американская валюта и не сбивалась с восходящего пути. ЦБ безуспешно пытается остановить девальвацию.

На поддержание курса рубля при помощи валютных интервенций с начала октября ЦБ уже потратил более $21 млрд из международных резервов (что уже сопоставимо с мартовскими $25 млрд).