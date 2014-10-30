В России даже ночью штормило валютный рынок на фоне заявления ФРС США
Федрезерв завершил программу "смягчения", учетную ставку оставил на прежнем уровне.
Ночью российский валютный рынок штормило. Доллар взлетел выше 43 руб./$1, евро – 54,6 руб./евро, передает Gazeta.ru.
Накануне американский регулятор окончательно решил свернуть стимулирующую программу, что укрепило популярность доллара. Он подорожал относительно всех ведущих мировых валют.
ФРС завершила свою самую масштабную программу стимулирования рынка – третье или, как его еще называли, бесконечное «количественное смягчение».
Читайте такжеРубль из-за санкций упал до самого низкого со времен дефолта России уровня«Комитет полагает, что базовая мощь экономики достаточно велика, чтобы поддержать продолжающееся улучшение условий на рынке труда. Соответственно, комитет принял решение о завершении программы покупки активов в этом месяце», - говорится в заключении по итогам заседания.
Третье «количественное смягчение» стартовало в сентябре 2012 года. Поначалу программа предусматривала выкуп облигаций на $40 млрд в месяц и не имела ни определенных сроков, ни ограничения по конечному объему закупок в отличие от предыдущих раундов, за что получила прозвище «бесконечное количественное смягчение».
Позже, в декабре, объемы выкупа были увеличены более чем вдвое, до $85 млрд, за счет скупки на баланс ФРС госбумаг США. Завершить «бесконечное количественное смягчение» регулятор пытается с середины 2013 года, когда ФРС предложила полностью закрыть программу к середине 2014 года. Первое решение о сокращении объема ежемесячного выкупа ценных бумаг по QE3 на $10 млрд было принято в декабре 2013 года.
В общей сложности на все три «смягчения» поддержку рынка с 2008 года США потратили $3 трлн.
Ставка рефинансирования ФРС оставлена без изменений – на минимальном уровне 0-0,25% годовых. Ее регулятор все так же обещает оставить на низком уровне еще «существенное» время.
Экономисты, как показали опросы, и не ждали повышения ставки – большинство прогнозируют первое повышение только в середине 2015 года. Тем не менее, ставшее фактом решение отказаться от вливаний в экономику дало толчок курсу доллара, который укрепился относительно ведущих мировых валют (как показывает индекс The Bloomberg Dollar Spot Index) до максимума последних двух недель. Индексы акций, напротив, снизились: Dow Jones Industrial Average опустился на 0,18%; индекс, включающий высокотехнологичные компании, NASDAQ – на 0,33%; индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,14%.
В России, впрочем, американская валюта и не сбивалась с восходящего пути. ЦБ безуспешно пытается остановить девальвацию.
На поддержание курса рубля при помощи валютных интервенций с начала октября ЦБ уже потратил более $21 млрд из международных резервов (что уже сопоставимо с мартовскими $25 млрд).