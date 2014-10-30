США свернули программу поддержки своей экономики из-за ее сильных показателей

"Комитет продолжает наблюдать фундаментальную крепость экономики, достаточную для поддержки продвижения к максимальной занятости в контексте ценовой стабильности", - говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), передает Reuters.

По мнению американского центробанка, недавняя волатильность на финансовых рынках, затухающий рост в Европе и слабый прогноз инфляции лишь в незначительной степени повлияют на продвижение к ориентирам занятости и роста потребительских цен.

ФРС указала на укрепление рынка труда, отметив, что его слабость "постепенно уменьшается".

Регулятор, в целом, сохранил формулировки в отношении процентных ставок, сообщив, что они останутся низкими на протяжении "значительного времени" после завершения скупки облигаций.

Сроки и темпы повышения ключевой ставки, находящейся сейчас в рекордно низком диапазоне 0,00-0,25 процента годовых, будут зависеть от поступающей информации.

В отношении инфляции ФРС признала, что низкие цены на энергоносители наряду с другими факторами оказывают понижательное давление на потребительские цены, однако экономика в целом должна двигаться к ориентиру центробанка на уровне 2 процентов.

Читайте такжеЦены на нефть поднялись выше отметки $87 на статистике из США"Комитет считает, что вероятность того, что инфляция будет устойчиво держаться ниже 2 процентов несколько снизилась с начала этого года", - говорится в сообщении.

Решение о прекращении скупки облигаций ожидалось рынками. Ежемесячная скупка постепенно сокращалась с $85 миллиардов до $15 миллиардов в рамках плавного отказа ФРС от политики, направленной на борьбу с последствиями спада 2007-2009 годов и оживление экономики.

ФРС продолжит ежемесячно реинвестировать доходы по ценным бумагам с истекающим сроком обращения, что означает сохранение баланса центробанка в объеме $4 триллионов в обозримом будущем.