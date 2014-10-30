Евро в России впервые в истории поднялся выше 55 рублей

Одновременно с этим курс доллара достиг исторического максимума в 43,66 руб. Выше 43 руб. впервые в истории стоимость американской валюты поднялась 29 октября, сообщает РБК.

К 10:15 мск курс доллара на Московской бирже составлял 43,379 руб./долл., что на 17,9 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Курс евро к этому моменту составлял 54,6975 руб./евро, что на 6,75 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сегодня же Банк России объявил о том, что сдвинул вверх верхнюю и нижнюю границы плавающего коридора бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) еще на 40 коп. вверх, до 39,2–48,2 руб.

Это уже 17-е с начала октября и одно из самых крупных повышение границ – ранее на 40 коп. границы коридора сдвигались только 23 и 29 октября. Всего с начала октября границы валютного коридора подняты на 3,8 руб.

Читайте такжеВ России даже ночью штормило валютный рынок на фоне заявления ФРС СШАСогласно официально опубликованным ЦБ данным, с начала октября 2014 года в ходе валютных интервенций было потрачено $23,801 млрд, но эти данные пока не включают сведения о суммах, потраченных в ходе торгов в среду, 29 октября.

Между тем, судя по размерам сдвига границ, ЦБ продал в среду более $2,5 млрд – величина накопленных интервенций, приводящих к сдвигу валютного коридора на 5 коп., составляет $350 млн.

Ранее эксперты агентства Bloomberg прогнозировали, что ЦБ придется потратить порядка $30 млрд до конца года, чтобы замедлить падение курса рубля.