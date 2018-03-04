Трамп пригрозил ввести налог на европейские автомобили
10:28, 04 марта 2018Финансы
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Причиной такого заявления стали планы ЕС повысить тарифы для американских компаний, которые работают в Европе.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп угрожает ЕС ввести налог на европейские автомобили, из-за повышения тарифов для американских компаний, которые работают в Европе.
Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.
"Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того большие тарифы на американские компании, занимающиеся бизнесом в там, мы просто введем налог на их автомобили, которые беспрепятственно попадают в США. Они не позволяют продавать наши автомобили (и больше). Большой торговый дисбаланс!", - написал Трамп.
Как сообщал УНИАН, в конце января Дональд Трамп пожаловался на несправедливость торговых договоров с Европейским Союзом и пообещал принять меры относительно этого.
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