Трамп пригрозил ввести налог на европейские автомобили

Причиной такого заявления стали планы ЕС повысить тарифы для американских компаний, которые работают в Европе.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп угрожает ЕС ввести налог на европейские автомобили, из-за повышения тарифов для американских компаний, которые работают в Европе.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того большие тарифы на американские компании, занимающиеся бизнесом в там, мы просто введем налог на их автомобили, которые беспрепятственно попадают в США. Они не позволяют продавать наши автомобили (и больше). Большой торговый дисбаланс!", - написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, в конце января Дональд Трамп пожаловался на несправедливость торговых договоров с Европейским Союзом и пообещал принять меры относительно этого.