Гривня на межбанке укрепилась до 13,45 за доллар

Котировки гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 30 октября, к середине торгов сдвинулись в сторону укрепления до уровня 12,95/13,45 грн/долл. по сравнению 12,99/13,50 на открытии торгов.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что количество сделок на валютном межбанке традиционно незначительное и спрос на валюту превышает предложение.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро укрепились до уровня 16,33/16,93, по отношению к российскому рублю – остаются на уровне 0,30/0,31.

Как сообщал УНИАН, руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн, после чего котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживались в пределах 12,95/13,40.

Читайте такжеЭмоциональное давление на валютный курс утихнет после выборов - банкир28 октября к середине торгов котировки гривни сдвинулись в сторону снижения и к закрытию торгов достигли уровня 12,98/13,50 грн/долл., что, по мнению экспертов, вызвано завершением парламентских выборов и ожиданиями возможного изменения политики Национального банка на валютном рынке.

Вчера, 29 октября, Нацбанк провел очередную интервенцию по продаже валюты для подкрепления касс банков, в результате которой продал банкам 86,84 млн долл. США по курсу 12,95 грн.

Завтра, 31 октября, НБУ проведет интервенцию для удовлетворения потребностей клиентов банков до 200 млн долл., для участия в которой банки могут подавать по одной заявке в пределах 10% заявленного объема интервенции.