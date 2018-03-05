Сколько фальшивых денег в Украине: Нацбанк назвал цифры (инфографика)

Большинство изъятых фальшивых банкнот изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности, струйных и лазерных принтеров.

В Украине по результатам 2017 года большинство фальшивых гривневых банкнот, которые изымались из обращения, составляют купюры номиналом 500 гривень образца 2006 года.

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В 2017 году их доля в общем количестве фальшивых банкнот выросла до 61%, сообщает пресс-служба Нацбанка.

По данным НБУ, количество изъятых из обращения в банковской системе поддельных банкнот гривни в 2017 году составляла 0,00036% общего количества наличности, которая находится в денежном обращении.

"На один миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 3,6 шт. подделок. Для сравнения, в странах Евросоюза по итогам 2017 года этот показатель составлял около 33 шт. поддельных банкнот евро", - отмечается в сообщении.

Доля фальшивок номиналом 100 грн в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилась до 17%, номиналом 50 грн - до 13%, номиналом 200 грн - до 7%.

Доля других изъятых из обращения фальшивых банкнот номиналами 1,2,5,10 и 20 гривень составляла 2%, отмечают в НБУ.

Большинство изъятых фальшивых банкнот (81%) изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности, струйных и лазерных принтеров.

Остальные 19% фальшивок напечатаны полиграфическим способом.

По данным НБУ, чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов и метрополитена.

В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.

Нацбанк также приводит данные о наличии в обращении фальшивой иностранной валюты.

Большинство изъятых из обращения поддельных банкнот составили доллары США - 78%, евро - 16% и российские рубли - 6%.

При этом, чаще всего подделывали иностранные банкноты номиналов: 100 долларов - 94%, 200, 100 и 50 евро - 40%, 21% и 29% соответственно, а также 5000 и 1000 российских рублей - 71% и 21%.

Напомним, в 2015 году Национальный банк ввел в обращение новую банкноту номиналом 100 гривень образца 2014 года, а в 2016 году – 500 гривень образца 2015 года, с усиленной системой защиты.