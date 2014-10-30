Благодаря газовым договоренностям рубль смог отвоевать у доллара 50 копеек

Курс российского рубля взлетел на 50 копеек по отношению к доллару США в середине торговой сессии 30 октября на фоне информации о достижении договоренностей между Россией и Украиной о поставках газа.

Доллар к 13:30 стоит менее 42,7 рубля. Курс евро, в свою очередь, опустился почти на 90 копеек до 53,8 рубля, сообщает Lenta.ru.

К 13:45 по московскому времени обе валюты продолжили падение. Доллар упал на 1,4 рубля, евро потерял сразу 2 рубля по сравнению с закрытием 29 октября.

В начале торгов и доллар, и евро активно росли. Так, американская валюта подорожала в первые часы торговой сессии на 20 копеек.

Читайте также В России заявили, что для возобновления поставок газа будет подписано 3 документа

Резкое укрепление рубля может быть связано с соглашением, достигнутым в Брюсселе между представителями России, Украины и ЕС о поставках газа. Стороны согласовали базовые условия возобновления подачи газа в Украину в зимний период.