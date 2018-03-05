Хорошковский передумал покупать украинскую «дочку» российского «Сбербанка» - СМИ

Бизнесмен вышел из переговоров в конце января, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках, связанных с нарушением санкционного законодательства ЕС в случае прямой или опосредованной покупки украинского «Сбербанка».

Бизнесмен Валерий Хорошковский вышел из переговоров по покупке украинской «дочки» российского «Сбербанка».

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Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источник в банковских кругах.

По его словам, Хорошковский достиг принципиальной договоренности с материнской структурой «Сбербанка». Но вышел из переговоров в конце января, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках, связанных с нарушением санкционного законодательства ЕС в случае прямой или опосредованной покупки украинского «Сбербанка».

«Для Хорошковского, который является резидентом Монако, вопрос санкций ЕС очень важен, поэтому он вышел из переговоров», - заявил собеседник.

Также отмечается, что выход Хорошковского из переговоров совпал по времени с уходом из банка главы правления Игоря Юшко, который помогал ему вести переговоры. Юшко покинул банк с 1 февраля. После ухода Юшко правление банка также покинул казначей банка Дмитрий Золотько. И.о. главы правления банка стала Ирина Князева.

В настоящее время Национальный банк рассматривает документы от белорусского «Паритетбанка» на покупку 100% акций «Сбербанка», который был направлен ему 21 декабря 2017 года. Летом 2017 года «Паритетбанк» фигурировал как элемент сделки по покупке украинского банка инвестиционной компанией VP Capital, принадлежащей белорусскому IT-предпринимателю Виктору Прокопене.

Валерий Хорошковский ранее возглавлял СБУ, таможню, был первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова в 2010-2012 годы. Последние 5 лет он живет в Монако.

Ранее он был владельцем «Укрсоцбанка», а на конец 2016 года опосредованно контролировал 50% группы Inter Media Group, владеющей телеканалом "Интер".