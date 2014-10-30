Падение ВВП Украины в третьем квартале ускорилось до 5,1%

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2014 года по сравнению с третьим кварталом 2013 года ускорилось до 5,1% с 4,6%, зафиксированных кварталом ранее.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные данные в постоянных ценах 2010 года без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

По информации Госстата, падение ВВП в третьем квартале по сравнению с предыдущим, вторым кварталом, с учетом сезонного фактора замедлилось до 2,1% с 3,2%, зафиксированных кварталом ранее.

Данные о номинальном ВВП Украины по итогам третьего квартала не сообщаются.

Читайте такжеЯценюк рассчитывает на экономический рост в 2016 году

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года снизился на 4,6%, по сравнению с первым кварталом 2014 года и с учетом сезонного фактора - на 3,2%.

Как заявил на этой неделе министр финансов Александр Шлапак, макропоказатели Украины будут пересмотрены, возможно, в сторону улучшения, в то время как ранее он прогнозировал падение ВВП страны в 2014 году на 8-9%.

Согласно последним прогнозам международных финансовых организаций, падение ВВП Украины в 2014 году составит 8% по оценкам Всемирного банка, 9% - по оценкам Европейского банка реконструкции и развития, 6,5% - по оценкам Международного валютного фонда.