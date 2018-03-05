В ЕС рассказали, от чего зависит утверждение новой финпомощи для Украины на миллиард евро

Условием предоставления финансовой помощи является выполнение программы реформ, сообщили в Еврокомиссии.

Утверждение новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины будет зависеть от ускорения реформ в стране.

Читайте такжеЕврокомиссия в марте предложит Украине 1 миллиард евро финпомощи - Мингарелли

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Добмровскис на своей странице в Facebook.

«Важно, что ЕС остается с Украиной и поддержка продолжается. Конечно, условием поддержки является программа реформ в Украине, чтобы нам удалось взаимодействовать с Украиной и ускорить реформы в Украине», - отметил Добмровскис.

Как сообщал УНИАН, 2015 году ЕС предложил Украине пакет макрофинансовой возвратной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина получила 1,2 млрд евро.

Выделение следующего кредитного транша было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. Соответствующие меры так и не были предприняты, и Украина не смогла получить последний транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. В декабре прошлого года президент Петр Порошенко заявил о переговорах с ЕС о новой программе макрофинансовой помощи. 28 февраля источник УНИАН в Европейской комиссии сообщил, что состоялось только обсуждение предложений о предоставлении Украине новой программы макрофинансовой помощи, формального утверждения пока нет.

По словам заместителя руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерины Матерновой, новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины в размере 1 млрд евро может быть утверждена в случае продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом.