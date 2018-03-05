Минфину необходимо сократить валютный госдолг - НБУ

С точки зрения валютного риска - долг сейчас очень высокий, отмечает Нацбанк.

Министерству финансов Украины необходимо снизить долю валютных обязательств в структуре государственного долга, считают в Национальном банке Украины.

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"Министерству финансов необходимо диверсифицировать свою валютную структуру долга. На сегодня он на 70% в иностранной валюте", - сказал журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

По его словам, в этой связи приход иностранных инвесторов, готовых покупать гривневые бумаги, надо приветствовать.

"Министерству финансов нужно сильно сократить свои долги в иностранной валюте и больше переходить в национальную валюту. С точки зрения валютного риска – этот долг сейчас очень высокий. И работать над замещением валютного долга на гривневый", - добавил Чурий.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины в 2017 году привлекло государственные заимствования на 478,7 миллиарда гривень, что в 1,5 раза выше показателя за 2016 год на уровне 307,7 миллиарда гривень. На погашение госдолга за этот период было направлено 363,5 миллиарда гривень, на обслуживание – 110,5 миллиарда гривень.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, и на 11% до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте, что соответствует установленным пределам госбюджета Украины на 2017 год и, по оценкам экспертов, составляет около 75% ВВП.