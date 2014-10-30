Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Райффайзенбанка

Международное рейтинговое агентство Moody's 30 октября подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне Baa3 и поменяло прогноз по рейтингу на "негативный" со "стабильного", передает ТАСС.

«Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).

Читайте такжеОдин из крупнейших иностранных банков ограничил выдачу кредитов российским компаниям«Райффайзен Банк Аваль» в январе-сентябре 2014 года получил 1,369 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банка составила 737,712 млн грн.

Напомним, в первом полугодии банк получил 1,003 млрд грн убытка, таким образом, на третий квартал этого года приходится 366 млн грн убытка.

«Райффайзен Банк Аваль» в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль согласно отчетности по национальным стандартам в 21,6 раза - до 730,045 млн грн.