Госдолг Украины за месяц вырос до $74 млрд

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 сентября 2014 года составила 74,295 млрд долл., что на 4,783 млрд долл., или на 6,88%, больше показателя на начало месяца, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в сентябре по сравнению с августом выросла на 16,299 млрд грн, или на 1,72%, - до 962,065 млрд грн.

С начала года, за январь-сентябрь, государственный и гарантированный государством долг в валюте вырос на 1,185 млрд долл., или на 1,62%, в гривневом эквиваленте – на 377,695 млрд грн, или на 64,63%.

Государственный и гарантированный государством внешний долг в сентябре снизился на 1,738 млрд долл., или на 4,34% – до 41,740 млрд долл. и составил 56,18% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний долг вырос на 3,046 млрд долл., или на 10,32% – до 32,556 млрд долл.

Читайте такжеПадение ВВП Украины в третьем квартале ускорилось до 5,1%Прямой госдолг правительства Украины в сентябре вырос на 4,472 млрд долл., или на 7,77% – до 62,049 млрд долл., что составляет 83,52% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В том числе, внешний долг вырос на 1,503 млрд долл., или на 4,96% – до 31,784 млрд долл., внутренний долг - на 2,969 млрд долл. или на 10,88% – до 30,265 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины на 30 сентября составил 12,246 млрд долл., в том числе внешний – 9,956 млрд долл., внутренний – 2,291 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг на 31 августа 2014 года составил 69,512 млрд долл. (945,766 млрд грн. в гривневом эквиваленте), что на 3,598 млрд долл., или 4,92% ниже показателя на начало года.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.