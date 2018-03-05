Доходы местных бюджетов в этом году могут вырасти на 20% - Гройсман
17:51, 05 марта 2018
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За последние несколько лет доходы местных бюджетов в рамках децентрализации выросли почти в три раза - с 68,6 миллиарда гривень в 2014 году до 192,7 миллиарда гривень в 2017 году.
Премьер прогнозирует рост местных бюджетов / фото УНИАН
Доходы местных бюджетов в 2018 году могут вырасти более чем на 20%, составив рекордные 231 миллиард гривень.
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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
"На 2018 год имеем амбициозные планы. По прогнозам, доходы местных бюджетов могут вырасти до рекордных 231 миллиард гривень", - отметил Гройсман.
По его словам, правительство также будет поддерживать региональные проекты, включая строительство дорог, детских садов и медицинских учреждений.
Как сообщал УНИАН, за последние несколько лет доходы местных бюджетов в Украине в рамках децентрализации выросли почти в три раза - с 68,6 миллиарда гривень в 2014 году до 192,7 миллиарда гривень в 2017 году.
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