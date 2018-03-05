Доходы местных бюджетов в этом году могут вырасти на 20% - Гройсман

За последние несколько лет доходы местных бюджетов в рамках децентрализации выросли почти в три раза - с 68,6 миллиарда гривень в 2014 году до 192,7 миллиарда гривень в 2017 году.

Доходы местных бюджетов в 2018 году могут вырасти более чем на 20%, составив рекордные 231 миллиард гривень.

Читайте такжеПоступления в сводный бюджет за год выросли до более 840 миллиардов гривень

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"На 2018 год имеем амбициозные планы. По прогнозам, доходы местных бюджетов могут вырасти до рекордных 231 миллиард гривень", - отметил Гройсман.

По его словам, правительство также будет поддерживать региональные проекты, включая строительство дорог, детских садов и медицинских учреждений.

Как сообщал УНИАН, за последние несколько лет доходы местных бюджетов в Украине в рамках децентрализации выросли почти в три раза - с 68,6 миллиарда гривень в 2014 году до 192,7 миллиарда гривень в 2017 году.