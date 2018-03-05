НБУ продолжает укреплять официальную гривню

Официальный курс НБУ на 6 марта: 100 USD – 2648,2080 гривни; 100 EUR – 3259,1496 гривни; 10 RUR - 4,6378 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2648,2080 (5 марта – 2653,5904 2)

100 EUR – 3259,1496 (5 марта – 3267,1005)

10 RUR – 4,6378 (5 марта – 4,6832)

Читайте такжеСколько фальшивых денег в Украине: Нацбанк назвал цифры (инфографика)

Как сообщает УНИАН, 5 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,43/26,45 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару на 20 копеек выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,56/32,59 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4821 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 518 сделок на сумму 398,72 миллиона долларов.