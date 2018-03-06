Финляндия выделит Украине 15 миллионов евро на образовательные проекты и энергоэффективность

Министр иностранных дел Финляндии заявил, что за последние четыре года его страна предоставила более 34 миллионов евро помощи Украине.

Министр иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни заявляет, что за последние четыре года его страна предоставила более 34 млн евро помощи Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Финляндия увеличит свою поддержку Украине. Наша помощь достигла более 34 млн евро со времени начала конфликта (с Россией - УНИАН)", - сказал Сойни.

Читайте такжеПрезидент Финляндии назвал войну на Донбассе самой большой проблемой на континенте

"Мы также являемся решительными сторонниками и осуществляем большой вклад в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ", - заявил Сойни.

По его словам, в миссии ОБСЕ работают 20 представителей его страны.

"Мы выделяем 15 млн евро на новые проекты на образование и энергетическую эффективность", - сообщил Сойни.

"Мы только что подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере образования с министром образования госпожой (Лилией) Гриневич", - добавил он.

"Мы участвуем в новой реформе украинской школы и делимся лучшими финскими практиками общеобразовательной школы", - сказал он.

"Мы также начинаем фонд развития энергоэффективности", - заявил Сойни и отметил, что участвовать в проекте будет компания Nefco. В частности будут осуществляться консультации и передача знаний финских экспертов.