Финляндия выделит Украине 15 миллионов евро на образовательные проекты и энергоэффективность

00:13, 06 марта 2018
Финансы
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Сойни и Гриневич подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере образования / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Финляндия увеличит свою поддержку Украине. Наша помощь достигла более 34 млн евро со времени начала конфликта (с Россией - УНИАН)", - сказал Сойни.

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"Мы также являемся решительными сторонниками и осуществляем большой вклад в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ", - заявил Сойни.

По его словам, в миссии ОБСЕ работают 20 представителей его страны.

"Мы выделяем 15 млн евро на новые проекты на образование и энергетическую эффективность", - сообщил Сойни.

"Мы только что подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере образования с министром образования госпожой (Лилией) Гриневич", - добавил он.

"Мы участвуем в новой реформе украинской школы и делимся лучшими финскими практиками общеобразовательной школы", - сказал он.

"Мы также начинаем фонд развития энергоэффективности", - заявил Сойни и отметил, что участвовать в проекте будет компания Nefco. В частности будут осуществляться консультации и передача знаний финских экспертов.

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Теги: #энергоэффективность#Финляндия#Павел Климкин#образование в Украине#Лилия Гриневич#Тимо Сойни#МИД Финляндии