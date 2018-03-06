Правительство США выставляет на аукцион конфискованные биткоины

07:39, 06 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает Bloomberg, аукцион будет проведен 19 марта. Это будет уже седьмой аукцион, который проводит Федеральная служба исполнения наказаний и судебных исполнителей.

Желающие принять участие в аукционе должны зарегистрироваться до полудня 19 марта по североамериканскому восточному времени внести залог в $200 тыс.

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Теги: #США#криптовалюта Bitcoin