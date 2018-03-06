Правительство США выставляет на аукцион конфискованные биткоины

Криптовалюта была изъята в ходе федеральных, уголовных и гражданских дел.

Правительство США выставит на аукцион 2 170 биткоинов, чья стоимость оценивается в почти $25 млн. Криптовалюта была изъята в ходе федеральных, уголовных и гражданских дел.

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Как сообщает Bloomberg, аукцион будет проведен 19 марта. Это будет уже седьмой аукцион, который проводит Федеральная служба исполнения наказаний и судебных исполнителей.

Желающие принять участие в аукционе должны зарегистрироваться до полудня 19 марта по североамериканскому восточному времени внести залог в $200 тыс.