Рост ВВП США замедлился до 3,5%, однако превысил прогнозы
Рост ВВП США в III квартале 2014 г. замедлился до 3,5% в годовом выражении с 4,6% кварталом ранее.
Об этом свидетельствуют предварительные данные министерства торговли страны, пишут "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.
Аналитики в среднем прогнозировали рост американской экономики в июле — сентябре на 3%.
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Рост наблюдался во всех секторах экономики. Рост расходов домохозяйств замедлился до 1,8% с 2,5% во II квартале, однако при этом драйвером личного потребления стали товары длительного пользования, в том числе автомобили.
Вчера ФРС США объявила о завершении программы количественного смягчения (QE). В числе причин — уверенность ФРС в устойчивости экономики страны.
Ранее УНИАН сообщал, что цены на нефть держатся выше отметки $86 на фоне ожидания решения Федрезерва США.