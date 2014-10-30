Рост ВВП США замедлился до 3,5%, однако превысил прогнозы

Об этом свидетельствуют предварительные данные министерства торговли страны, пишут "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

Аналитики в среднем прогнозировали рост американской экономики в июле — сентябре на 3%.

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Рост наблюдался во всех секторах экономики. Рост расходов домохозяйств замедлился до 1,8% с 2,5% во II квартале, однако при этом драйвером личного потребления стали товары длительного пользования, в том числе автомобили.

Вчера ФРС США объявила о завершении программы количественного смягчения (QE). В числе причин — уверенность ФРС в устойчивости экономики страны.

Ранее УНИАН сообщал, что цены на нефть держатся выше отметки $86 на фоне ожидания решения Федрезерва США.