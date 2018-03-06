Активы работающих в Украине банков сократились почти на 35 миллиардов

11:22, 06 марта 2018
Финансы
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фото УНИАН

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, обязательства банков за этот период сократились на 2,4% - до 1,145 триллиона гривень, уставный капитал вырос на 0,2% - до 496,5 миллиарда гривень.

Также сообщается, что на начало февраля в Украине работало 82 банка, в том числе 38 – с иностранным капиталом.

Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за 2017 год выросли на 80 миллиардов гривень, или на 6,4%, – до 1,336 триллиона гривень.

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Теги: #банковская система#работающие банки