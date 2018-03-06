Гривня укрепляется: в столичных обменниках снова подешевела валюта

Продать доллары можно за 26,35 гривни, евро - за 32,55 гривни.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 6 марта составляет 26,45 гривни, евро - 32,75 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,35 гривни, евро - за 32,55 гривни за одну денежную единицу.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 марта, стоимость валюты в киевских небанковских обменных пунктах была выше и составляла 26,60 гривни за 1 доллар или 32,90 гривни за 1 евро.

Также 5 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,43/26,45 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 32,56/32,59 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4821 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 518 сделок на сумму 398,72 миллиона долларов.