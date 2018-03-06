В банках выросло количество дефолтных кредитов
12:59, 06 марта 2018Финансы
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Объем таких кредитов на начало февраля составил 639 миллиардов гривень.
В украинских банках выросло количество дефолтных кредитов / фото УНИАН
Доля неработающих кредитов в украинской банковской системе в январе выросла до 56,6% с 54,5% на начало месяца.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем таких кредитов на начало февраля составил 639,095 миллиарда гривень.
Справка УНИАН. Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины на 1 января 2018 года составила 54,5%.
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