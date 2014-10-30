Международные резервы России за неделю сократились еще на $4,7 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 24 октября составили 439,1 миллиарда долларов против 443,8 миллиарда долларов на 17 октября, сообщил в четверг Банк России, передает РИА Новости.

Таким образом, резервы за неделю снизились на 4,7 миллиарда долларов, или на 1%. Неделей ранее было зафиксировано сокращение резервов на 8 миллиардов долларов, или на 1,7%.

По итогам 2013 года международные резервы РФ сократились на 5% — до 510 миллиардов долларов. Исторического максимума резервы достигли в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. В период кризиса резервы снижались до 376 миллиардов долларов (в середине марта 2009 года).

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.