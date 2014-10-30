МВФ может выделить Украине $2,7 млрд в начале 2015 года

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине объединенного – третьего и четвертого кредитного транша в объеме 2,7 млрд долл. в рамках программы кредитования экономики в начале 2015 года, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

Он напомнил, что миссия Фонда прибудет в Украину в ноябре, когда будет сформировано новое правительство. Миссия обсудит текущее положение дел в экономике Украины, оценит макроситуацию и представит доклад на заседание Совета директоров МВФ.

«Наиболее вероятно, что итоги работы миссии будут представлены Совету директоров МВФ в конце текущего – в начале следующего года», - сказал Райс, отметив, что тогда же будет принято решение о выделении транша.

Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что Украина вероятнее всего получит третий кредитный транш МВФ уже в начале 2015 года, поскольку решение о предоставлении средств должен принять Совет директоров, заседание которого состоится только в конце декабря 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил двухлетнюю программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года общим объемом 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка. В конце августа Совет директоров МВФ на своем заседании одобрил отчет о выполнении программы экономических реформ в Украине и принял решение выделить нашей стране второй транш кредитной программы stand-by в размере 1,39 млрд долл., не пересматривая при этом общего объема финансирования.

В сентябре МВФ не исключил выделения Украине третьего и четвертого кредитных траншей общим объемом 2,7 млрд долл.