Евросоюз хочет ввести повышенные пошлины на американские сталь, футболки и джинсы

15:00, 06 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Список американской продукции, на которую хотят повысить пошлины, подготовила Европейская комиссия. Туда также входят косметика для лица, яхты, мотоциклы, бурбон (вид виски), рис, клюква и апельсиновый сок.

Общая стоимость импорта, что подпадает под предложенные новые пошлины, составляет 2,8 миллиарда евро (3,46 миллиарда долларов).

Напомним, администрация президента США объявила введение 25-процентных таможенных ставок на импортную сталь и 10-процентной пошлины на импортируемые изделия из алюминия. Это решение вызвало возмущение со стороны ведущих производителей стали, в том числе и ЕС, а также соседних Канады и Мексики.

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Теги: #пошлины США