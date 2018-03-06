Украинцы в феврале продали валюты на $19 миллионов больше, чем купили

15:32, 06 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, за месяц банки продали наличной валюты населению на 680,9 миллиона долларов, купили – на 699,5 миллиона долларов.

Также сообщается, что с начала года – за январь-февраль - показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 275,9 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,139 миллиарда долларов.

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Теги: #продажа валюты