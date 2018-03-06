Порошенко утвердил продление санкций против российских банков

В частности, ограничительные меры распространяются на «Сбербанк», «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк».

Президент Петр Порошенко подписал Указ №57/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 марта 2018 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым предусмотрено применение санкций против четырех банков по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Соответствующие меры применяются к юридическим лицам сроком на один год. Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к Публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк» и ОАО «БМ Банк», - отмечается в сообщении.

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Также сказано, что решение было принято в соответствии со статьей 5 закона «О санкциях» и в поддержку предложения Национального банка Украины. Контроль за его выполнением возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

При этом Кабинет министров вместе с Нацбанком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных настоящим решением.

Кроме того, Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Как сообщал УНИАН, 1 марта СНБО поддержал предложения продлить действие санкций против банков с российским капиталом.

Порошенко 16 марта 2017 года своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на 1 год.

Санкции предусматривают запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не касаются расчетов через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений.

Регулятор ожидал, что указанные банки приобретет новый инвестор или они постепенно свернут деятельность в Украине.

В феврале 2018 года в Нацбанке предложили продлить еще на год введенные по решению СНБО санкции против украинских дочерних структур российских госбанков, срок которых истекает 16 марта 2018 года.