Порошенко продлил санкции против "дочек" российских госбанков

Санкции против "Сбербанка", "Проминвестбанка", "ВТБ Банка" и "БМ Банка" продлеваются еще на 1 год.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года о продлении на один год санкций против "Сбербанка", "Проминвестбанка", "ВТБ Банка" и "БМ Банка".

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Как сообщила пресс-служба главы государства со ссылкой на соответствующий Указ, санкции представляют собой запрет вывода капитала за пределы Украины в пользу связанных лиц.

Отмечается, что решение было принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях" в поддержку предложения Национального банка Украины.

Также сообщается, что Кабинет министров Украины вместе с Национальным банком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности введенных санкций, а Министерство иностранных дел - проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение Национального банка о продлении еще на год действия санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк".

Санкции предусматривают запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не касаются расчетов через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже банков.