Почем валюта: Нацбанк укрепил гривню к доллару, но опустил к евро
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2634,8957 (6 марта – 2648,2080)
100 EUR – 3270,1691 (6 марта – 3259,1496)
10 RUR – 4,6632 (6 марта – 4,6378)
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Как сообщал УНИАН, 6 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,27/26,31 гривни/доллар.
Текущие котировки гривни к доллару на 14 копеек выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,56/32,59 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,349 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 540 сделок на сумму 429,38 миллиона долларов.